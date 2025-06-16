Гибрид с V16 на новом Bugatti Tourbillion оказался легче старого W16

Генеральный директор компании Мате Римац раскрыл подробности о гибридной системе купе. Оказалось, что бензин-электрическая силовая установка с безнаддувным V16 весит меньше, чем негибридный W16 с турбонаддувом! Хотя вся система с бензиновым мотором, коробкой передач, тяговой батареей и электродвигателями выглядит монструозно, её масса всего 430 килограммов.

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Считается, что W16 с четырьмя турбинами на гиперкаре Bugatti Chiron весит 436 килограммов, так что экономия веса невелика. Однако перед инженерами стояла цель не уступить предшественнику ни по одному показателю. В итоге снаряжённая масса Tourbillon составила 1995 килограммов: на килограмм меньше, чем у Chiron. Сам по себе атмосферный V16 достаточно лёгкий для рабочего объёма 8,3 литра: всего 252 килограмма.

Нетрудно подсчитать, что Т-образная батарея ёмкостью 24,8 киловатт-часа, преселективная коробка передач, электродвигатели и проводка потянут всего на 178 килограммов. Гиперкар способен проезжать без активации V16 до 60 километров, что является отличным показателям в условиях ужесточения эконорм. Также Мате Римац обещает, что техобслуживание не станет головной болью клиентов: все системы очень долговечны.

Недавно босс Bugatti изящно раскритиковал гибриды с турбомоторами: по его мнению, ставка на наддувный двигатель — компромисс сам по себе, а на суперкарах и гиперкарах с бензин-электрическими системами логичнее использовать «атмосферники».