В России сменил владельца завод, на котором выпускали Great Wall

На сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве подтвердилась информация о смене собственника площадки «Ставрополь Авто». Победителем торгов стал индивидуальный предприниматель из Калмыкии Владимир Арустамов: он предложил за завод 2,25 миллиарда рублей. Автомобильное предприятие выпускало внедорожники Great Wall Hover под названием DW Hower в 2017-2018 годах.

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Проблемы у «Ставрополь Авто» начались после того, как совладелец завода Хаджи-Мурат Дерев стал фигурантом уголовного дела осенью 2018 года. Бизнесмен скрылся в Лондоне, а активы выставили на торги. Реализовать предприятие долго не удавалось: например, в 2021 году площадку пытались продать на аукционе на понижение за 4,3 миллиарда рублей, но заявок не было.

По данным телеграм-канала «Русский автомобиль» новым собственником завода де факто стал «Ростех». Индивидуальный предприниматель Владимир Арустамов связан с государственным холдингом через АО «Технодинамика». Какую продукцию будет выпускать на площадке официально не сообщается. В январе губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров говорил о планах по созданию на заводе индустриального парка «КамАЗ-Мастер».

После смены собственника глава региона заявил, что «рассчитывает на конструктивное партнерство и развитие бывшего завода» и подчеркнул, что жилой комплекс на территории автомобильного предприятия не появится. Производственная мощность завода — до 100 тысяч машин ежегодно.