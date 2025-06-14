Как в компьютерной игре: готов автомобиль с 87-дюймовой проекцией

Стартап Xpeng раскрыл подробности о системе Chasing Light Panorama. Речь идёт о проекционном экране, который разработан с Huawei: революционная технология обошлась почти в 1,4 миллиарда долларов. «Фишка» в том, что Chasing Light Panorama позволяет проецировать графику на всю поверхность лобового стекла. На серийном Xpeng G7 инновация появится в этом году.

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Если технология приживётся, то езда на автомобиле станет подобна компьютерной игре: на 87-дюймовом проекционном дисплее будут отображаться все необходимые водителю сведения и подсказки. Компьютер будет выдавать пользователю всю полноту информации с учётом дорожных знаков, заданного маршрута и обстановки. Езда превратится в следование по стрелке, как в симуляторе.

Подсказки виртуальной реальности позволят проезжать сложные развязки и заблаговременно перестраиваться на перекрёстках, напомнят об алгоритмах работы светофоров и многое другое. Система способна предупреждать о пешеходах, велосипедистах, других машинах, а в дождь или туман компьютер «видит» дорогу намного лучше человека. Презентация проекционной системы Chasing Light Panorama повысила рыночную капитализацию Xpeng на 4% (+ 20 млрд долларов).

Проекционные системы конкурентов пока используют отдельные секторы лобового стекла, но успехи Huawei и Xpeng не останутся незамеченными. Разработчики считают, что инновация упростит процесс вождения, а системы подобные Chasing Light Panorama станут «окончательной формой навигации».