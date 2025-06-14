Особый Volkswagen Golf GTI поставил рекорд Нюрбургринга до премьеры

Автопроизводитель объявил, что юбилейный хэтчбек с приставкой Edition 50 преодолел 20,8-километровую версию трассы за 7:46'13. Любопытно, что премьера особого Volkswagen Golf GTI состоится только 20 июня перед гонкой «24 часа Нюрбургринга», поэтому технических подробностей немного. Для рекорда хот-хэтч обули в полуслики Bridgestone, перенастроили подвеску и поменяли диски.

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Время Volkswagen Golf GTI Edition 50 оказалось лучше, чем у Golf R 20 Years (7:47'31) в 2020 году, причём тогда результат показали на «короткой» версии трассы и на полноприводном автомобиле! Однако справедливости ради до абсолютного рекорда переднеприводных машин дотянуться не удалось: в 2023 году Honda Civic Type R показала 7:44'88.

Заводской пилот Volkswagen Бенни Лойхтер пожаловался Autocar, что заезд проходил в не самых подходящих условиях. Пришлось показывать время под занавес сессии после нескольких часов дождя, трасса высохла не полностью, и в некоторых поворотах стояла вода. Можно ожидать, что Golf GTI Edition 50 всё-таки выйдет на Нюрбургринг ещё раз.

Вероятно, юбилейная спецверсия получит форсированный 2,0-литровый турбомотор мощностью около 320 лошадиных сил. Облегчённые диски, перекалиброванная подвеска и полуслики от «рекордного» Golf GTI станут доступны в качестве пакета Performance на всех хэтчбеках Edition 50, а никаких дополнительных доработок для заезда не делали.