Британская марка Ineos заинтересована в платформе Chery

Журнал Autocar утверждает: компания Ineos основателя химического гиганта Джима Рэтклифа ведёт переговоры с китайской стороной. Производитель внедорожников заинтересован в платформе Chery iCar, ведь унификация позволит быстрее выпустить «младшую» модель Fusilier и сократить средний уровень выбросов диоксида углерода. Сейчас в портфолио Ineos только топливный Grenadier.

© Ineos

Ирония судьбы в том, что внедорожники Ineos задумывались, как альтернатива классическому Land Rover Defender, но теперь обе британские марки готовы к переходу на платформы Chery. Джим Рэтклиф с iCar пока не договорился, а вот имя Freelander уже перейдёт в орбиту китайских партнёров.

Сейчас Ineos избегает штрафов за чрезмерные выбросы CO2, продавая некоторые Grenadier в виде коммерческого транспорта. Но запуск электровнедорожника Fusilier всё равно необходим как можно скорее. Британский автопроизводитель заинтересован в платформе V27 с электрическими приводами и 1,5-литровым двигателем в виде генератора. Представитель Ineos не стал комментировать ситуацию.

Интересно, что всего месяц назад новый босс iCar спросил у подписчиков в соцсетях, согласны ли они, что V27 «это Land Cruiser на новой энергии» или «национальный китайский G-Class». Таким образом, Chery идейно нацелена на ту же аудиторию, что и Джим Рэтклиф. Удастся ли сторонам договориться, покажет время. Партнёрство с Ineos может помочь Chery обойти антикитайские пошлины в Европе, ведь у британской фирмы есть завод во Франции.