В Казахстане снова стали выпускать недорогие фургоны Hyundai Porter

В Алматы стали выпускать недорогие грузовички и фургоны Porter. У соседей модель доступна с 2,5-литровым турбодизелем D4CB и 6-ступенчатой «механикой» по цене от 14 миллионов тенге (2,19 миллиона рублей). Сопоставимо в России стоит фургон Lada Largus в битопливной версии CNG (от 2,18 миллиона рублей). Продажи Hyundai Porter казахстанской сборки стартуют в июне.

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Отныне Hyundai Porter собирают в Казахстане по технологии полного цикла со сваркой и окраской кабин. Для «головастиков» создали первый в стране катафорезно-окрасочный цех. Также была запущена линия для выпуска рам, а производство надстроек модернизировано. В общей сложности в модернизацию завода Hyundai Trans Almaty инвестировали 12,8 миллиарда тенге (2 миллиарда рублей).

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Хотя в Южной Корее Hyundai Porter давно лишился дизеля, в Казахстане единственно возможный вариант с проверенным двигателем D4CB (130 л.с., 294 Нм). Агрегат соответствует экостандарту «Евро-5». Пока грузовички и фургоны будут доступны в единственной комплектации с кондиционером, датчиками света, аудиоподготовкой и трёхместной кабиной.

Гарантия на казахстанские Hyundai Porter составит два года или 150 тысяч километров. Вероятно, озвученная цена 14 миллионов тенге касается бортового грузовичка, а промтоварный и изотермический фургоны окажутся дороже. Все подробности ожидаются до конца месяца. В России ближайший аналог модели — Sollers Argo.