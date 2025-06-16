План спасения Alfa Romeo и Maserati подразумевает взаимную унификацию

Генеральный директор обеих марок Санто Филичи заявил австралийским и азиатским журналистам, что план кардинальных изменений на столе у нового босс Stellantis. Топ-менеджер сказал, что официальное заявление будет сделано 23 июня, но кое-какие подробности раскрыл. В частности, руководитель Alfa Romeo и Maserati анонсировал взаимную унификацию двух брендов.

© Motor.ru

«Мы будем находить синергетические эффекты там, где это возможно», — без обиняков высказался Санто Филичи. Впрочем, о слиянии речи пока не идёт: пока Alfa Romeo и Maserati будут использовать больше общих платформ и функций. «Конечно, мы готовы [к совместной] разработке новых продуктов. Это один из столпов плана [спасения], который мы подготовили», — заявил топ-менеджер.

«Предстоит большая работа. Нам придётся переделать организационную структуру и дилерскую сеть», — резюмировал Санто Филичи. Реорганизация необходима, ведь продажи Maserati в прошлом году обвалились вдвое, а Alfa Romeo закрыла год в минусе почти на 20 процентов. При этом лучшие времена с точки зрения спроса далеко позади: Alfa Romeo продаёт вдвое меньше машин, чем в 2018 году!

Итальянские компании находится в уязвимом положении из-за пошлин Трампа: около 30% продаж Maserati и 15% продаж Alfa Romeo приходилось на США. Тем не менее Stellantis не готов продавать дочерние бренды по имиджевым соображениям. Впрочем, новый босс концерна Антонио Филоса может пересмотреть план предшественника.