Genesis подтвердил скорый дебют гибридов с технологией а-ля LiXiang

Глава отдела разработок компании Манфред Харрер не стал скрывать: в проекте есть и «традиционные», и последовательные гибриды. Один из прототипов электромобиля с бензин-генератором топ-менеджер Genesis испытал лично.

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«Разработка идёт полным ходом, но сейчас не время говорить о точной дате выхода на рынок. Мы стараемся, чтобы [премьера] состоялась как можно раньше», — заявил Харрер.

Глава отдела разработок Genesis назвал последовательные EREV-гибриды «действительно передовой технологией», которая идеально соответствует премиум-бренду. Манфред Харрер считает, что система с бензин-генератором сочетает преимущества «чистого» электрокара в виде мгновенной тяги и просторного салона с большим запасом хода. Такой гибрид подходит для ежедневных поездок, в том числе длительных.

Напомнил топ-менеджер Genesis и о других преимуществах технологии EREV: ставка на бензин-генератор позволяет решить проблему несостоятельности электромобилей в качестве тягачей. Новая платформа электромобилей Genesis подразумевает внедрение двигателей внутреннего сгорания для выработки энергии, так что последовательные гибриды с компанией надолго.

Также Манфред Харрер неожиданно подтвердил расширение гаммы двигателей флагмана Genesis G90. Из контекста беседы следует, что большой седан получит электрифицированные и гибридные силовые установки, новые цифровые технологии и опции для улучшения «качества езды». Однако на купе и кабриолеты G90 в этот раз намёков не было.