Через одиннадцать лет смертность на дорогах должна сократиться в два раза

Повышение безопасности всех участников дорожного движения - одна из ключевых задач национального проекта "Инфраструктура для жизни". В регионах активно обновляются дороги их оснащают современными элементами безопасности. Каждый новый отремонтированный километр, установленный светофор, освещенный участок - помогает снизить число аварий, увеличивая безопасность дорог.

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В Ингушетии в летние каникулы особое внимание уделяют подъездам к оздоровительным детским лагерям, спортивным учреждениям, площадкам. А снижать число ДТП помогает автоматическое регулирование транспортных потоков.

Почти 30 километров нового уличного освещения появится в населенных пунктах Красноярского края. Это позволит водителям и пешеходам раньше замечать друг друга. Устроят 20 километров тротуаров, которые позволят пешеходам безопасно передвигаться вдоль дороги. А еще - смонтируют свыше 64 километра металлического барьерного ограждения. Оно предотвратит выезд автомобилей за полосы движения, защитит от аварий пешеходов.

Среди нововведений этого года - противоослепляющие экраны - специальные конструкции, которые поглощают и отражают ослепляющий эффект от фар встречного автомобиля или другого яркого источника света. Такие конструкции уже установили на километровом участке трассы Красноярск - Железногорск.

В Карелии в этом году обустроят около 10 километров новых линий уличного освещения. Светлее станут два километра автодороги Олонец - Питкяранта - Леппясилта. Линии освещения установят на участке трассы, который проходит через деревню Алексала. Трафик на этой дороге возрастает в дачный и туристический сезоны, поэтому безопасности здесь уделяют повышенное внимание. Современные светодиодные светильники будут автоматически включаться в темное время суток.

Справка "РГ"

В 2025 году в регионах будет установлено более 700 светофоров, почти 219 тысяч линий уличного освещения, свыше 700 тысяч метров барьерных и 123 тысячи метров пешеходных ограждений. Специалисты обустроят тротуары, пешеходные дорожки, шумовые полосы.

К 2030 году в порядок приведут не менее 60% региональных дорог, 85% дорог в городских агломерациях и 85% федеральных трасс. Предстоит сократить смертность в ДТП в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с уровнем 2023 года.

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