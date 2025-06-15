УАЗ раскрыл мощность нового конвейера для внедорожников и пикапов. Телеграм-канал «Автопоток» выяснил: созданный с нуля цех позволяет нарастить производство на 10 000 машин в год. Речь идёт об отдельном конвейере, на котором сначала пропишется флагманский пикап Sollers ST9, а в перспективе соплатформенный внедорожник под той же маркой и «родственные» JAC. Пикапы Sollers ST6, ST8 и продукцию УАЗа продолжат выпускать на старой площадке.

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Представитель Sollers пояснил «Мотору», что решение построить новый конвейер связано с техническими особенностями: рама пикапа ST9 существенно отличается от моделей ST6/ST8. В России будут локализованы все модели на платформе JAC T9, и можно ожидать: новый конвейер УАЗа станет основным для всего семейства внедорожников и пикапов. Запуск площадки запланирован на июнь-июль 2025 года.

Пикап Sollers ST9 уже представлен, SUV показали только снаружи, но вероятна частичная унификация по салону. Ожидается, что внедорожник Sollers отличится трёхрядной компоновкой и семью посадочными местами, а на конвейере УАЗа модель появится в начале 2026 года. Также обещана адаптация по российские условия эксплуатации.

По технике внедорожники и пикапы на платформе JAC T9 будут отличаться от продукции УАЗа и «младших» Sollers: предусмотрен 8-ступенчатый автомат и более мощный бензиновый турбомотор. Для «Патриота», «Пикапа» и коммерческих моделей Sollers в России локализуют 6-ступенчатый автомат.