Китайский кроссовер Xpeng с 87-дюймовым экраном удивил ценой
Состоялась презентация электромобиля G7, который может спровоцировать революцию в сфере водительского интерфейса. По форм-фактору и габаритам новинка Xpeng сопоставима с Tesla Model Y, однако главной «фишкой» G7 является монструозный 87-дюймовый проекционный экран, разработанный совместно с IT-гигантом Huawei. При этом стартовая цена составит всего 236 тысяч юаней (33 тысячи долларов).
Внешность Xpeng G7 рассекретили пять месяцев назад, и экстерьер типичный для китайских электрокроссоверов: минималистичная оптика, выдвижные ручки, панорамная крыша площадью 2,17 квадратных метра, безрамочные двери и солидная колёсная база (2890 мм). За счёт внушительных свесов «семёрка» на 10 сантиметров длиннее Tesla Model Y.
Особенностей интерьера несколько. Во-первых, высокий центральный тоннель с беспроводной зарядкой для гаджетов. Во-вторых, хитрые стеклоподъёмники и кнопочные дверные ручки. Однако главная инновация касается приборной панели: щиток отсутствует, а альтернативой послужит 87-дюймовый проекционный экран, в который Huawei вложила 1,4 миллиарда долларов. Для подсказок задействована вся площадь лобового стекла!
За рулём Xpeng G7 водитель сможет пользоваться подсказками дополненной реальности. Компьютер подскажет расстояние до впереди идущей машины, покажет стрелкой маршрут с учётом дорожной обстановки и знаков, в зоне видимости постоянно будут ограничения скорости и время в пути, рассчитанное онлайн. На фрагменте 15,6-дюймового дисплея покажут основные данные. Xpeng G7 ориентируется с учётом 11 камер и трёх радаров.
Техника на уровне: ёмкость батареи не указана, но запас хода по стандарту CLTC достигнет 702 километров. Базовая версия будет заднеприводной с 296-сильным двигателем. Среди опций — аудиосистема с 20 динамиками, кресла с вентиляцией, подогревом и массажем, но будут ли они «в базе» пока не ясно. Старт продаж ожидается летом, но уже очевидно: Xpeng G7 на 10% дешевле начальной Tesla Model Y.