Китайский кроссовер Xpeng с 87-дюймовым экраном удивил ценой

Состоялась презентация электромобиля G7, который может спровоцировать революцию в сфере водительского интерфейса. По форм-фактору и габаритам новинка Xpeng сопоставима с Tesla Model Y, однако главной «фишкой» G7 является монструозный 87-дюймовый проекционный экран, разработанный совместно с IT-гигантом Huawei. При этом стартовая цена составит всего 236 тысяч юаней (33 тысячи долларов).

© Motor.ru

Внешность Xpeng G7 рассекретили пять месяцев назад, и экстерьер типичный для китайских электрокроссоверов: минималистичная оптика, выдвижные ручки, панорамная крыша площадью 2,17 квадратных метра, безрамочные двери и солидная колёсная база (2890 мм). За счёт внушительных свесов «семёрка» на 10 сантиметров длиннее Tesla Model Y.

© Xpeng

© Xpeng

© Xpeng

© Xpeng

© Xpeng

Особенностей интерьера несколько. Во-первых, высокий центральный тоннель с беспроводной зарядкой для гаджетов. Во-вторых, хитрые стеклоподъёмники и кнопочные дверные ручки. Однако главная инновация касается приборной панели: щиток отсутствует, а альтернативой послужит 87-дюймовый проекционный экран, в который Huawei вложила 1,4 миллиарда долларов. Для подсказок задействована вся площадь лобового стекла!

© Xpeng

© Xpeng

© Xpeng

© Xpeng

© Xpeng

За рулём Xpeng G7 водитель сможет пользоваться подсказками дополненной реальности. Компьютер подскажет расстояние до впереди идущей машины, покажет стрелкой маршрут с учётом дорожной обстановки и знаков, в зоне видимости постоянно будут ограничения скорости и время в пути, рассчитанное онлайн. На фрагменте 15,6-дюймового дисплея покажут основные данные. Xpeng G7 ориентируется с учётом 11 камер и трёх радаров.

Техника на уровне: ёмкость батареи не указана, но запас хода по стандарту CLTC достигнет 702 километров. Базовая версия будет заднеприводной с 296-сильным двигателем. Среди опций — аудиосистема с 20 динамиками, кресла с вентиляцией, подогревом и массажем, но будут ли они «в базе» пока не ясно. Старт продаж ожидается летом, но уже очевидно: Xpeng G7 на 10% дешевле начальной Tesla Model Y.