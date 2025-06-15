Кроссовер Lada на шасси Vesta засветился в Петербурге перед премьерой

В Петербурге засветился новый кроссовер Lada B-Cross на шасси Vesta. Агентство ТАСС поделилось роликом из «Экспофорума» за три дня до старта ПМЭФ-2025. Подготовка к мероприятию завершается, и некоторые экспонаты уже привезли: в частности, на импровизированном стенде заметили прототип Lada B-Cross. Автомобиль закрыт непрозрачной накидкой, но дизайн диска и часть дверей увидеть можно. Премьера состоится 18 июня.

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Похоже, что на ПМЭФ-2025 покажут кроссовер Lada B-Cross в уже знакомом цвете: в январе аналогичный экземпляр демонстрировали президенту России Владимиру Путину (нижнее левое фото в коллаже). Однако кое-какие отличия есть: к примеру, дизайн колёсных дисков слегка подкорректировали. Оценить интерьер новинки зимой не удалось, но сейчас кроссовер должны рассекретить полностью.

Известно, что основой модели послужит платформа B/C, знакомая по Lada Vesta. Полного привода не будет, что намекает на сохранение полузависимой задней подвески. А вот двигатели должны быть модернизированы: по неофициальным данным, на кроссовере дебютируют обновлённые «шестнари» большей мощности. Инсайдеры прочили кроссоверу Lada турбомотор, но официального подтверждения нет.

В серию Lada B-Cross пойдёт в 2026 году. Главным конкурентом модели может быть Haval Jolion — бестселлер среди китайских автомобилей в России. С годовым интервалом на той же платформе B/C выпустят минивэн Lada B-Van: ему прочат просторный семиместный салон.