«Гелик» с пробегом 330 тысяч км продают за 9,5 млн рублей: вот почему. В Москве выставили на продажу редкий Mercedes-Benz G 500 от заводского спецподразделения Guard. Речь идёт о бронеавтомобиле с баллистической защитой В6. Продавец утверждает, что автомобиль в идеальном техническом состоянии и полностью обслужен; фотоотчёт описанию соответствует. Следов ржавчины нет ни на уязвимых местах, ни на элементах подвески!

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По открытым источникам удалось установить, что первым собственником бронеавтомобиля был дагестанский филиал «Русгидро». Затем машина оставалась в Северо-Кавказском федеральном округе, а в Москву перебралась несколько лет назад. Первые четыре собственника — юридические лица, но сейчас продаёт машину «физик», который владеет «Геликом» с февраля 2025 года.

© Drom.ru

© Drom.ru

© Drom.ru

© Drom.ru

Mercedes-Benz G 500 Guard отличается бронекапсулой, колёсами с высоким профилем, толстым кантом стёкол и распашными дверцами сзади. По фотографиям мостов, рамы и стоек подвески не скажешь, что внедорожник прошёл 330 тысяч километров: детали выглядят новыми. Износ проявляется только на кожаных креслах, а по экстерьеру не хватает разве что накладки на запаску.

© Drom.ru

© Drom.ru

© Drom.ru

© Drom.ru

© Drom.ru

Под капотом бензиновый восьмицилиндровый двигатель рабочим объёмом 5,5 литра, который выдаёт 388 лошадиных сил. Важный нюанс — водителю придётся получить «грузовую» категорию С, ведь масса вездехода 3680 килограммов! Сейчас за автомобиль просят 9,5 миллиона рублей, что в 2-3 раза превышает цену «Геликов» без приставки AMG с сопоставимым пробегом.

Любопытно, что в 2024 году этот же автомобиль засветился на аукционе конфиската в Москве, и тогда начальная цена на торгах была 3 131 000 рублей. За какую сумму в итоге выкупили внедорожник у управляющего не сообщается.