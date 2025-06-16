Новый Audi Q5 стал мощным заряжаемым гибридом

В Европе дебютировали кроссоверы с бензин-электрической силовой установкой на основе 2,0-литрового турбомотора. Такие Audi Q5 e-hybrid бывают как с обычным, так и с купеобразным кузовом, а на выбор есть две модификации, обе с батареей эффективной ёмкостью 20,7 киловатт-часа. Базовый гибрид развивает в пике 299 лошадиных сил и 450 Нм, опционально доступна версия отдачей 367 лошадиных сил и 500 Нм.

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По динамическим характеристикам топовый гибрид Audi Q5 немного не дотянулся до SQ5 с бензиновым двигателем V6 3.0 (367 л.с., 500 Нм) — новинка уступает в разгоне с места до 100 км/ч шесть десятых секунды (5,1 против 4,5 секунды). Максимальная скорость обеих полноприводных версий ограничена на отметке 250 км/ч. Зато версия e-hybrid может проезжать без активации ДВС до 113 километров (WLTP).

В целом силовая установка новых электрифицированных Audi Q5 повторяет легковые версии A5 e-hybrid. Внешне новинки отличаются зарядным лючком и расширенным оснащением: по умолчанию есть спортивная подвеска и три зоны климат-контроля, а в самой мощной версии ещё и красные тормозные суппорты, спортивные кресла, особые колёсные диски и комбинированная отделка салона.

Собирать семейство Audi Q5 e-hybrid будут в Мексике, продажи в Европе стартуют летом. Базовый гибрид обойдётся в 63 400 евро, топ-версия — в 71 800 евро, за купеобразный кузов Sportback придётся доплатить ещё 2500 евро. Для сравнения самая простая бензиновая Audi Q5 стоит 52 300 евро, а SQ5 потянет на 83 тысячи евро.