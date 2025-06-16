Представлен первый полноприводный электромобиль Opel

Спустя почти 14 месяцев после презентации модели второго поколения линейку расширили за счёт двухмоторной версии. Такой Opel Grandland отличается и внешне, и технически. Главное новшество — добавление вспомогательного заднего двигателя (112 л.с.), однако он задействован не во всех режимах. Также поменялись бамперы и колёса, а коэффициент аэродинамического сопротивления снизился до 0,278.

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Пиковая отдача полноприводного Opel Grandland — 325 лошадиных сил и 509 Нм крутящего момента. Это позволяет 4,65-метровому кроссоверу разменять 100 км/ч с места за 6,1 секунды. Однако доступна вся мощность не всегда, а только в спортивном и полноприводном режимах. В экономичном пресете задний мотор отключается, а производительность ограничена 213 лошадиными силами и 343 Нм.

Вероятно, именно в такой конфигурации Opel Grandland проезжает максимальный 501 километр (WLTP) без подзарядки. Компромисс неизбежен, ведь полноприводному кроссоверу положена только «младшая» 400-вольтовая батарея на 73 киловатт-часа. Зато полноприводный вариант должен быть самым азартным: перенастроены адаптивные амортизаторы, внесены изменения в пружины, стабилизаторы поперечной устойчивости и калибровки ESP.

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Цены объявят позже, в продаже полноприводные электромобили Opel появятся осенью. Сейчас в Германии электромобиль Grandland стоит от 47 тысяч евро. Есть ещё топливные версии с безальтернативным передним приводом, и они доступнее: от 36,4 тысячи евро.