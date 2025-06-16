Электроседан Lynk & Co на платформе Zeekr оснастят бензиновым мотором

Компания Lynk & Co показала модель под названием 10 EM-P. Пока седан засвечен в камуфляже, но интриги уже нет: речь идёт об аналоге четырёхдверки Z10 с бензиновым двигателем в роли генератора. Ожидается, что под капотом новинки Lynk & Co окажется турбомотор 1.5, пиковая отдача составит 530 лошадиных сил, среди опций будет полный привод, лидар и автопилот.

© Motor.ru

Lynk & Co Z10 дебютировал год назад и стал первым электромобилем бренда. Судя по «шпионским» официальным снимкам, отличия у гибридного 10 EM-P будут из области нюансов. Длина увеличится на символические два сантиметра, а платформа SEA от Zeekr 001 эволюционирует до GEA Evo. Технических подробностей нет.

Поскольку заявлена система EM-P, можно ожидать трёхмоторной силовой установки с 1,5-литровым бензин-генератором и двумя электродвигателями, а также 3-ступенчатой трансмиссией DHT. Пиковая отдача составит 530 лошадиных сил и 755 Нм крутящего момента. Архитектура шасси останется без изменений: спереди двухрычажка, сзади пятирычажка. Лидар на крыше намекает на продвинутые водительские ассистенты.

С этого года Lynk & Co стала дочерней компанией Zeekr, поэтому внутренняя конкуренция между марками будет сведена к минимуму. Изначально Zeekr задумывался, как «электромобильный» премиум-бренд, но теперь в гамме будут и гибридные модели с «удлинителем» хода.