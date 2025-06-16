Четырехлетний Xray Cross выставили на продажу по цене новой Vesta

На одном из сайтов автомобильных классифайдов выставили на продажу кросс-хэтчбек Lada Xray Cross в отличном состоянии. Несмотря на не самый малый пробег, который составляет 56 тысяч километров, владелица из Мурманска просит за свой экземпляр 1 850 000 рублей, что сопоставимо с ценой новой Lada Vesta SW Cross.

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Основываясь на данных из объявления, машина всю жизнь, с 2021 года, находилась в руках одной семьи. Под капотом "Лады" установлен самый мощный в линейке мотор объемом 1,8 литра мощностью 122 лошадиные силы, работающий в паре с механической КПП. Представленный образец имеет достаточно богатую комплектацию Luxe, которая включает в себя климат-контроль, обогрев всех сидений, подушки безопасности водителя и пассажира, антиблокировочную и стабилизационную системы, обогрев лобового и заднего стекла, датчики света и дождя, круиз-контроль и усилитель руля. Кроме того, в салоне недавно были установлены новые напольные коврики и мультимедийная система с сенсорным экраном.

Lada Xray Cross производили в Тольятти с 2015 год по начало 2022 года. Как и Lada Largus, хэтчбек был создан на платформе B0, разработанной Renault. Внешний облик автомобиля разработан экс-дизайнером Mercedes и Volvo Стивом Маттином. Машина выделяется увеличенным дорожным просветом, пластиковыми накладками на колёсных арках и выразительным внешним видом.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России начались продажи "капсулы времени" Lada Kalina 2012 года выпуска.