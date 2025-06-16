На полмиллиона снизились цены на некоторые модели Bestune

За счет прямой скидки дорестайлинговая версия лифтбека B70 и кроссовер T55 в зависимости от модели и версии стали дешевле до полумиллиона.

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Теперь все три комплектации Bestune T55 можно приобрести с выгодной прямой скидкой в размере 550 тысяч рублей. Раньше она составляла только 250 тысяч. Таким образом T55 Beyond обойдётся покупателю в 1 861 000 рублей, версии Prestige и Transcend — в 1 944 000.

Bestune T55 в любом варианте предлагается с полуторалитровым бензиновым «атмосферником» мощностью 124 лошадиные силы, семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями и передним приводом.

Дорестайлинговая версия лифтбека Bestune B70 2022 модельного года также предлагается с прямой скидкой в размере 500 тысяч на все шесть комплектаций. Теперь Bestune B70 Standard 1.5 DCT стоит 1 874 000 рублей, версия Comfort 1.5 DCT — 1 950 000, Exclusive 1.5 DCT — 2 059 000, Progressive DCT — 2 099 000 рублей. Комплектация Exclusive 2.0 AT обойдётся автолюбителям в 2 304 000 рублей, а Vision 2.0 AT — в 2 401 000.

В дорестайлинговом исполнении автомобиль оснащён или полуторалитровым турбомотором в 160 «лошадей» в сочетании с семиступенчатым «роботом», или двухлитровым турбированным двигателем мощностью 217 лошадиных сил и классическим шестидиапазонным автоматом Aisin.