Сочинские таможенники задержали автомобили с майнинг-системами

На многостороннем автомобильном пункте пропуска Адлер таможенниками был остановлен легковой автомобиль Toyota Crown Royal, следовавшая в Республику Абхазия. С помощью мобильного досмотрового комплекса специалисты обнаружили в нем тайник. Об этом сообщили в службе по Сочи Краснодарской таможни.

© Российская Газета

"За задним пассажирским сидением и багажным отсеком обнаружена специально оборудованная ниша. В ней были спрятаны пять металлических коробок с блоками питания. Эти устройства предположительно являются системами для добычи цифровой валюты", - рассказал и.о. начальника таможенного поста МАПП Адлер Олег Ежов.

Чуть позже был задержан еще один автомобиль - Toyota Crown Athlete - который также направлялся в Абхазию. В нем был оборудован аналогичный тайник, в котором находились еще пять металлических коробок с блоками питания.

Образцы устройств отправлены на экспертизу. По фактам нарушения таможенного законодательства решается вопрос о возбуждении административных дел.