В Pikes Peak впервые примет участие машина на водороде

Ею станет кроссовер Honda CR-V e: FCEV, который выступит в классе Exhibition. Вседорожник будет немного доработан под особенности трассы, плюс для его заправки будут использовать портативную станцию Zero Emission Industries.

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Плагин-водородный кроссовер Honda CR-V e: FCEV заявлен как участник легендарной «Гонки к облакам» — The Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb. Это первый раз, когда автомобиль с подобной силовой установкой примет участие в заездах. Пилотировать машину будет двухкратный чемпион Formula Drift Дайдзиро Ёсихара, который уже побеждал в «Пайкс-Пике» на 900-сильной Toyota 86.

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Сейчас перед Ёсихарой задача стоит посложнее. Ему предстоит ехать на вседорожнике, оснащенном топливными ячейками мощностью 125 лошадиных сил, передним электромотором (176 л.с., 311 Нм) и батареей емкостью 17,7 киловатт-часа. К счастью, в классе Exhibition рекорды не фиксируются — тут бы просто добраться до финиша без поломок.

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Автомобиль заявлен как максимально стоковый, хотя над ним всё же поколдовали инженеры из Honda of America Race Team и Performance Manufacturing Center. Для лучшего прохождения поворотов CR-V e: FCEV занизили подвеску. Кроме того, кроссоверу достались гоночные тормозные колодки, облегченные колеса с шинами Yokohama Advan A052, ковшеобразное кресло и каркас безопасности.

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Гонка Pikes Peak International Hill Climb проводится с 1916 года. Изначально это был гравийный подъем, который полностью заасфальтировали к 2012 году. Трасса состоит из 156 поворотов, начинается на высоте 2862 метра над уровнем моря, а заканчивается на 4301 метре. Перепад — 1439 метров. В настоящее время абсолютный рекорд гонки — 7 минут 57,148 секунды — принадлежит Ромену Дюма и Volkswagen I.D. R.