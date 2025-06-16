Porsche не смогла продать российские активы и пока не ушла с рынка

Porsche официально прекратила поставки в Россию, но осталась из-за проблем с активами. Немецкий автопроизводитель остановил продажи еще весной 2022 года, однако три его дочерние компании — «Porsche Russia», «Porsche Center Moscow» и «PFS Russia» — по-прежнему остаются в стране. В концерне признали, что пока не удалось найти покупателей на российские подразделения. Это означает, что уход бренда с рынка формально не завершен. Причиной называют отсутствие успешных сделок по передаче собственности.

© Motor.ru

Компания Porsche AG до сих пор не завершила выход с российского рынка. По данным пресс-службы автопроизводителя, все попытки продать свои дочерние организации на территории России пока не увенчались успехом. Речь идет о компаниях «Porsche Russia», «Porsche Center Moscow» и «PFS Russia». Все они остаются в собственности немецкой марки, несмотря на прекращение официальных поставок автомобилей.

Представитель отдела корпоративных коммуникаций Porsche AG Маттиас Раутер пояснил, что продажа активов затруднена, хотя желание уйти с рынка сохраняется. Сама компания остановила поставки автомобилей в Россию сразу после начала СВО. В официальном заявлении автопроизводителя такое решение объяснили высокой степенью неопределенности и экономическими потрясениями.

Ранее стало известно, что Skoda и Volkswagen испытывают самые большие трудности с перспективой возвращения на российский рынок. По оценкам экспертов, эти бренды утратили конкурентные преимущества, поскольку их позиции заняли китайские производители с более доступными и технически продвинутыми автомобилями.