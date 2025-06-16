Росстандарт: в России прошел отзыв 1,7 млн авто за последние пять лет
За последние пять лет в России было отозвано около 1,7 млн автомобилей, рассказал глава Росстандарта Антон Шалаев в интервью ТАСС. Из них более 200 тысяч - в течение текущего года.
Шалаев отметил, что Росстандарт на постоянной основе проводит проверки автопроизводителей. Сейчас также проводятся соответствующие мероприятия в отношении нескольких марок.
"Поскольку проверки не закончены, будет некорректно их называть", - сказал Шалаев.
Ранее "РГ" писала, что Росстандарт проверяет внеплановую проверку Sinotruck совместно с прокуратурой.
Последний согласованный автопроизводителем с Росстандартом отзыв затрагивает более 50 тысяч Kia Sorento, Soul и Cerato разных лет выпуска.