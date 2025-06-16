JAC изменил цены на кроссовер JS6

Компания на 100 тысяч рублей скорректировала «специальное предложение» на кроссовер JS6, что представляет собой единовременную и разовую скидку от цены автомобиля.

© Quto.ru

Теперь во всех комплектациях автомобили 2023 и 2024 годов выпуска доступны со скидкой в 400 тысяч рублей. Версии Comfort, Luxury и Flagship 2023 года обойдутся в 1 999 000, 2 299 000 и 2 399 000 рублей соответственно. Комплектация Luxury и Flagship 2024 года — в 2 409 000 и 2 509 000 рублей.

Календарь автоновинок 2025: какие модели ждём в России

Переднеприводный кроссовер оснащён полуторалитровым двигателем мощностью 174 «лошадей» и шестидиапазонной роботизированной коробкой передач.

Автомобиль имеет светодиодную оптику, панорамную крышу, электропривод передних сидений в шести направлениях, кресло водителя с функцией памяти, климат-контроль, бесключевой доступ, четыре задних датчика парковки, панорамная камера 360° и многое другое.