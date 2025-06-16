Dacia готовит обновленный Logan

Посвежевшая четырёхдверка румынской марки, представленная на некоторых рынках Европы и Африки, скорее всего, дебютирует до конца 2025 года.

Французская компания Renault, которой принадлежит румынская марка Dacia, начала выпускать бюджетный седан в 2004 году. Актуальное третье поколение Logan появилось в 2020-м, а освежили эту четырёхдверку в 2022-м и 2024-м. Напомним, модель предлагается в некоторых странах Европы (преимущественно Восточной) и Африки. По данным Jato Dynamics, на старосветском рынке Dacia Logan за первую треть текущего года разошёлся тиражом 3998 экземпляров, что на 3% меньше, чем в январе-апреле 2024 года.

Сейчас компания занимается разработкой фейслифтинговой версии седана: прототип посвежевшего Logan попался в объективы фотошпионов в Южной Европе, снимками с нами поделились коллеги из испанского издания Motor.es. Ранее в Сети ходили слухи о том, что модель может покинуть модельный ряд, однако, судя по всему, это не так. Ожидается, что седан получит примерно те же обновки, которые в скором времени достанутся родственным Dacia Sandero и Dacia Jogger. Вероятно, свежее трио дебютирует одновременно – до конца текущего года.

Сейчас прототип обновлённой четырёхдверки Dacia находится на этапе летних дорожных испытаний. Судя по снимкам, большая часть изменений экстерьера придётся на переднюю часть автомобиля. Стоит ожидать, что модель получит иной передний бампер, другую решётку радиатора, а головной оптике (как и задним фонарям) достанется иной световой рисунок, хотя форма, вероятно, останется прежней.

По данным издания, солидная часть изменений придутся на салон посвежевшего седана Dacia Logan. Не исключено, что четырёхдверку снабдят новым дисплеем, исполняющим роль виртуальной приборки, а также более крупным планшетом современной информационно-развлекательной системы. Вероятно, модели достанутся иные варианты отделки интерьера и другой декор.

Есть вероятность, что изменения получит и моторная гамма посвежевшего Dacia Logan, правда, подробности появятся позже. Есть вероятность, что нынешние варианты могут быть слегка электрифицированы. Отметим, актуальный Logan доступен с бензиновым 1,0-литровым мотором TCe мощностью 90 л.с., а также двухтопливным двигателем Eco-G такого же объёма с отдачей 100 л.с. Первый вариант работает в паре с пяти- и шестискоростными механическими коробками передач, а также с вариатором; второму положены только МКП.

По предварительным данным, посвежевшая четырёхдверка появится в продаже в качестве автомобиля 2026 модельного года. Цена обновлённого варианта станет известна позже. Актуальный седан Dacia Logan на домашнем рынке, в Румынии, сейчас можно купить минимум за 11 790 евро, что эквивалентно примерно 1,07 млн рублей по текущему курсу.

Напомним, в середине прошлого месяца, мы публиковали шпионские снимки другой будущей новинки марки: тогда на камеру проехался замаскированный прототип обновлённого кросс-универсала Dacia Jogger.