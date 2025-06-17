GAC вошел в топ-10 популярных автомобилей в РФ

В период с 9 по 15 июня в России наблюдалось снижение продаж новых легковых автомобилей. По сравнению с предыдущей неделей реализация машин упала на 34%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 40%.

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Однако, по мнению аналитиков "Автостата", причиной тому могли стать длинные выходные, ведь рабочих дней было всего три.

По информации агентства, за указанное время реализовано 369 новых автомобилей марки GAC. Благодаря этому китайский производитель смог вернуться в десятку лидеров после долгого перерыва. В последний раз он был там на 51-й неделе прошлого года.

В то же время японская Toyota покинула рейтинг, пробыв в нем всего две недели - с 22-й по 23-ю.

Всего за отчетный период было реализовано 15,4 тысячи машин. Лидером рынка остается Lada с показателем в 4265 штук.

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Несмотря на общее снижение спроса, китайские марки продолжают набирать популярность. Помимо "Лады", тысячу авто и более смогли продать еще четыре бренда: Haval (1508), Chery (1357), Changan (1148) и Geely (1058). В первую десятку также вошли: Belgee (671), Jetour (563), GAC (369), Omoda (348) и Solaris (333).

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