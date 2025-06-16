Продажи новых легковых машин в России упали почти на сорок процентов

Интерес россиян к новым автомобилям продолжает стремительно снижаться. Согласно последним данным, с 9 по 15 июня объем продаж новых легковых машин в стране составил 15 400 единиц. Это на 34 процента ниже показателей предыдущей недели и почти на 40 процентов меньше, чем в аналогичный период прошлого года. В лидерах остается продукция российского бренда Lada, а почти весь топ-10 самых продаваемых моделей заняли китайские марки. Из рейтинга ушла японская Toyota, уступив место GAC.

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По данным отраслевой статистики, россияне продолжают терять интерес к покупке новых легковых автомобилей. За неделю с 9 по 15 июня в стране было продано всего 15 400 машин, что означает резкое снижение спроса. По сравнению с предыдущими семью днями этот показатель упал на 34 процента, а по сравнению с аналогичной неделей прошлого года — на 40 процентов.

Наиболее популярной маркой остается российская Lada, реализовавшая 4265 автомобилей. Далее идут китайские бренды, такие как Haval, Chery, Changan и Geely. Ни один из остальных производителей не сумел преодолеть планку в тысячу проданных машин. В десятку вошли также Belgee, Jetour, GAC, Omoda и Solaris. Из списка выбыла Toyota, а вернулся GAC, последний раз попадавший в топ в конце 2024 года.

Ранее стало известно, что продажи новых электромобилей в России тоже пошли на спад. По данным агентства «Автостат», в мае было реализовано всего 786 новых электрокаров — это на 28 процентов меньше, чем за тот же месяц прошлого года. Несмотря на падение спроса, доля электрических машин в общем объеме продаж сохранилась на уровне 0,9 процента. Наиболее востребованной моделью в сегменте остается Zeekr 001, поставляемый на рынок по параллельному импорту.