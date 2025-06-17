Новый седан Nissan пользуется высоким спросом в Китае

Новый электрический бизнес-седан Nissan N7, разработанный в сотрудничестве с китайским концерном Dongfeng, вызвал ажиотажный спрос на рынке Китая. Всего за 50 дней с момента старта продаж на модель было оформлено более 20 тысяч подтвержденных заказов, что стало неожиданностью даже для самого производителя.

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Изначально Nissan N7 предназначался исключительно для китайского рынка, где его стартовая цена составляет 119,9 тысячи юаней (около 1,3 млн рублей). Однако на фоне высокого интереса компания уже рассматривает возможность расширения географии продаж, в том числе и на рынок Японии.

Причиной популярности стали привлекательная цена и современное оснащение. Седан длиной 4,9 метра предлагает покупателям инновационные сиденья с эффектом «нулевой гравитации», способные менять форму, адаптивную светотехнику и мощную мультимедийную систему на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8295. На выбор доступны версии с электромоторами на 218 и 272 л.с. и несколькими вариантами батарей, обеспечивающими запас хода от 510 до 635 км по циклу CLTC.

Наибольшим спросом, по данным CarNewsChina, пользуются самые дальнобойные комплектации — на них пришлось более 60% заказов. Это привело к увеличению сроков поставки и образованию очередей. Тем временем объявления о продаже Nissan N7 уже появились и в России. По схеме параллельного импорта автомобиль предлагают привезти под заказ по цене от 2,6 до 3 миллионов рублей.