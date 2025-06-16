АвтоВАЗ зарегистрировал новый бренд

АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак SKM. В базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились данные о регистрации товарного знака SKM. В базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились данные о регистрации товарного знака SKM. Заявку подал АвтоВАЗ. Как уже известно, под этой маркой автогигант планирует выпускать коммерческие автомобили, которые будут крупнее Lada Largus, но «младше» моделей Sollers. Производство стартует в 2026 году.

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Пока АвтоВАЗ определился с двумя моделями — микроавтобусом и цельнометаллическим фургоном. Позже к ним должно присоединиться некое шасси с открытой грузовой платформой.

Внешность микроавтобуса и фургона АвтоВАЗ рассекретил еще в марте, охарактеризовав новинки как оригинальные продукты. В числе их достоинств — небольшие размеры и удобство погрузки.

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Вэн и фургон напоминают модели марки SRM. Она входит в китайский концерн Shineray, продающий в России автомобили под еще одним брендом из трех букв — SWM.

Автомобили продают в Белоруссии как SRM M7 с двухлитровым мотором, выдающим 150 сил и 200 Нм крутящего момента. Минивэн можно заказать с салоном на семь либо девять мест, а грузовому варианту положен отсек объемом пять кубометров, длина и ширина которого — примерно 2,5 на 1,5 метра.

В списке оборудования — электроусилитель руля, центральный замок с дистанционным управлением, мультимедийная система, кондиционер, задние парктроники и камера заднего вида. Стоимость грузового фургона стартует с 79 900 белорусских рублей (около 1,9 миллиона российских по сегодняшнему курсу), а пассажирской версии — с 85 400 (два миллиона).