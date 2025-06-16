В Дубае продают уникальный Nissan Skyline GT-R. Таких построили всего 19

На продажу выставили модифицированный спорткар Nissan Skyline GT-R R34. Редкий автомобиль в исполнении V-Spec II Nismo Clubman Race Spec был выпущен в последний год производства этой модели. Всего в мире известно не более 20 таких экземпляров. Машина оснащена усиленным шасси, доработанной подвеской и форсированным мотором на 450 лошадиных сил. Продавец оценивает уникальное купе почти в 800 тысяч долларов.

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В одном из автосалонов Дубая на продажу выставлен редкий экземпляр японского спорткара Nissan Skyline GT-R поколения R34. Купе 2001 года выпуска собрано в спецификации V-Spec II Nismo Clubman Race Spec, которая считается одной из самых редких в истории модели. По оценкам специалистов, таких автомобилей было создано всего 19. Стоимость машины пока официально не объявлена, но ожидается, что она может составить до 800 тысяч долларов.

© F1rst Motors

© F1rst Motors

© F1rst Motors

© F1rst Motors

© F1rst Motors

© F1rst Motors

© F1rst Motors

© F1rst Motors

© F1rst Motors

У автомобиля усиленное шасси, улучшенная подвеска с компонентами Ohlins, тормоза Brembo и переработанный двигатель RB26DETT с обозначением Z2 мощностью 450 лошадиных сил. Купе оснащено шестиступенчатой механической коробкой передач и фирменным полным приводом. С места до ста километров в час спорткар разгоняется за 4,8 секунды.

В середине июня стало известно о продаже в Москве другого уникального Nissan Skyline GT-R. За 60 миллионов рублей предлагают редчайшую версию V-Spec II Nur 2002 года выпуска. Этот экземпляр развивает 500 лошадиных сил и с момента выпуска проехал всего 13 тысяч километров. По словам продавца, спорткар интересен не только как коллекционная машина, но и как выгодная инвестиция, поскольку его цена с каждым годом будет только расти.