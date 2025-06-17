Toyota Crown Estate обзавелся матовой спецверсией

Исполнение кроссовера японской марки, получившее название Limited Matte Metal, будет доступно только на домашнем рынке.

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Глобальная премьера Toyota Crown актуальной, уже шестнадцатой по счёту генерации состоялась летом 2022 года: это имя было решено отдать целому семейству автомобилей. Как мы отмечали ранее, предыдущий Краун выпускался только в виде седана и был адресован в основном Японии. Нынешнее семейство включает в себя обычный седан, его «приподнятую» версию с прибавкой Crossover, паркетник с «фамилией» Sport, а весной 2025-го к домашней линейке присоединился последний участник квартета – Toyota Crown Estate, который, несмотря на название, позиционируется компанией именно как кроссовер.

﻿Стоит отметить, что на американский рынок кросс-универсал вышел раньше, ещё в ноябре 2023-го, но под иным названием – Toyota Crown Signia. Несмотря на то, что с момента старта продаж Crown Estate в Японии прошло всего несколько месяцев, производитель уже подготовил особенную версию этой модели. Вариант получил название Limited Matte Metal, предлагается он исключительно на домашнем рынке.

Одним из главных отличий этого варианта является кузов, окрашенный в эксклюзивный цвет Matte Metal (матированный металлический тёмно-серый). При этом такой автомобиль получил ещё дополнительное специальное покрытие, устойчивое к царапинам и защищающее от воздействия дорожной грязи.

Уникальный оттенок дополнен декоративными элементами чёрного цвета, включая линию бокового остекления (у «обычного» кроссовера они оформлены «под хром»), а также матово-чёрными 21-дюймовыми колёсными дисками, за которыми можно разглядеть ярко-красные тормозные суппорты.

В салоне большая часть элементов оформлены чёрной кожей, они дополнены золотистыми акцентами на рулевом колесе, передней панели, дефлекторах вентиляции, центральном тоннеле, в этом же цвете оформлены дверные ручки с внутренней стороны. Кроме того, со стороны переднего пассажира на передней панели есть надпись с названием спецверсии.

Toyota Crown Estate в исполнении Limited Matte Metal предлагается только с PHEV-установкой. В её основе лежит четырёхцилиндровый бензиновый атмосферник объёмом 2,5 литра, его мощность равна 177 л.с., максимальный крутящий момент – 219 Нм. Он работает в тандеме со 182-сильным электромотором (270 Нм), электромеханическим вариатором и отдельным 54-сильным электродвигателем (121 Нм) на задней оси. Совокупная отдача – 302 л.с. В состав системы также входит тяговая батарея ёмкостью 14,86 кВт*ч, расположенная под полом. Запас хода при движении только на электротяге у такого кроссовера равен 89 км.

Цена матовой спецверсии Toyota Crown Estate в Японии составляет 8 900 000 иен, что эквивалентно примерно 4,83 млн рублей по текущему курсу. В компании не сообщали о том, что исполнение Limited Matte Metal будет выпущено ограниченным тиражом.