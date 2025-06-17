Volkswagen расширяет производство машин в Узбекистане

В ходе IV Ташкентского международного инвестиционного форума немецкий концерн заключил соответствующее соглашение с АО «Узавтосаноат» («Узавтопром»), в рамках которого в Узбекистане будут запущены новые производственные мощности.

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Отмечается, что сборка начнётся крупноузловым методом с постепенным повышением уровня локализации и передачей технологий, а также с поэтапным ростом объёма экспорта выпускаемых автомобилей.

«Подписано новое соглашение между Volkswagen AG и структурным предприятием АО «Узавтосаноат» — компанией Alyans Auto — о расширении модельного ряда… Старт серийного производства намечен на IV квартал 2025 года», — говорится в сообщении «Узавтопрома».

Информации о том, какие именно модели немецкого концерна будут запущены на сборочном предприятии в Узбекистане, нет. Уточняется, что новые легковые автомобили будут адаптированы к условиям местного рынка.

В марте 2020 года обе стороны подписали соглашение об организации производства минивэна Volkswagen Caddy на автомобильном заводе Jizzakh Auto на территории свободной экономической зоны «Джизак». Позже на предприятии начали сборку кроссовера Skoda Kodiaq. В текущем году Jizzakh Auto после ребрендинга продолжила деятельность под названием Alyans Auto.