Составлен рейтинг кроссоверов стоимостью до 2 млн рублей

Составлен рейтинг топ-10 кроссоверов стоимостью до 2 млн рублей
Эксперты Газпромбанк Автолизинг проанализировали для "Российской газеты" динамику продаж иностранных кроссоверов, которые в мае можно было купить до двух миллионов рублей. Общие продажи в данном сегменте составили 16 тысяч машин. В топ-3 продаж вошли Haval Jolion, Chery Tiggo 4 и Belgee X50. А в тройке лидеров с наиболее привлекательными прайс-листами оказались Kaiyi X3, Changan CS35 и SWM G05 Pro.
Если за пять месяцев 2024 года в Россию было ввезено порядка 340 тысяч новых автомобилей, то за тот же период в 2025-м это количество сократилось на 64% - до 124 тысяч "штук". Для распродажи имеющихся запасов стали активнее применяться прямые скидки, увеличенные F&I и trade-in поддержки, а уже выкупленные машины дилеры нередко стали продавать с отрицательной маржинальностью.
Однако в сравнение с прошлым годом объемы продаж у нас все равно существенно меньше. Май, напомним, "просел" в легковом сегменте на 28%. На 32% год к году сократилось и число кредитных сделок. Лизинговые продажи также демонстрируют отрицательный тренд в районе 40%. Естественно, что немало иностранных компаний в борьбе за клиента постарались активнее действовать в бюджетном сегменте до двух миллионов рублей.
Лидер рынка иномарок - Haval Jolion - потерял в мае 27% прошлогодних объемов (4,6 тысячи сделок). И это, несмотря на то, что минимальная цена машин 2024 года выпуска вновь была снижена (до 1 899 000 рублей), а дилеры за счет снижения своей доходности могли подвинуться еще на 100-130 тысяч рублей.
Тот же тренд продемонстрировали продажи китайско-белорусского бренда Belgee. Самый популярный кроссовер марки X50 (2,4 тысячи машин) потерял треть клиентов (-33%). При этом у дилеров можно найти предложения в 1,74 миллиона рублей.
Еще один Haval - кроссовер М6 - лишился 37% сделок. Модель была и остается самой доступной среди всей палитры бренда - от 1,68 млн рублей.
Не смог удержаться в рамках динамики рынка и Changan CS35 (1,2 тысячи машин, -38%). При этом по цене в своем классе это сейчас "почти подарок" - от 1,54 миллиона рублей.
На этом фоне очень неплохо выглядел "паркетник" Chery Tiggo 4 (4,2 тысячи сделок, -2% к маю 2024 года). Его не так давно обновили, но продолжали продавать и автомобили прежней генерации. Причем в любом случае несложно было найти предложение в рамках двух миллионов рублей, в том числе наиболее выгодные - от 1,75 миллиона рублей.
В свою очередь во второй половине топ-10 оказались кроссоверы, продажи которых в мае в основном исчислялись сотнями и увеличивались на фоне крайне низкой базы мая прошлого года. Это Solaris HC, Kaiyi X3, BAIC X7 и два SWM - G05Pro и G01F. Причем первый из них, заменяющий канувшую в лету Hyundai Crеta, показал наибольший, почти 20-кратный рост.
Руслан Колесников, заместитель директора департамента по развитию розничных продаж Газпромбанк Автолизинг:
"В целом в мае в диапазон до двух миллионов рублей попало почти 16 тысяч сделок с иностранными кроссоверами (без учета контрактов по автомобилям Lada Niva и "Москвич 3"). Это примерно вдвое больше, чем год назад. При этом Центробанк, хотя и начал процесс снижения ключевой ставки, но делает это крайне аккуратно, а также не спешит улучшать и макропруденциальные ограничения. В этом свете есть немало шансов, что в июне текущего года активное привлечение покупателей в бюджетный сегмент продолжится. Относительно мая он может вырасти еще на 10-15%. Однако длительное продолжение этого тренда на весь третий квартал едва ли возможно. Немало новых иномарок 2025 года выпуска уже оказались на 8-10 процентов дороже своих прошлогодних "товарок". И даже при стабильности курса рубля все продавцы будут стараться учитывать в своем бизнесе еще и фактор инфляции. К концу года новый иностранный вседорожник за два миллиона рублей может быть уже большой редкостью".