Составлен рейтинг кроссоверов стоимостью до 2 млн рублей

Эксперты Газпромбанк Автолизинг проанализировали для "Российской газеты" динамику продаж иностранных кроссоверов, которые в мае можно было купить до двух миллионов рублей. Общие продажи в данном сегменте составили 16 тысяч машин. В топ-3 продаж вошли Haval Jolion, Chery Tiggo 4 и Belgee X50. А в тройке лидеров с наиболее привлекательными прайс-листами оказались Kaiyi X3, Changan CS35 и SWM G05 Pro.

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Если за пять месяцев 2024 года в Россию было ввезено порядка 340 тысяч новых автомобилей, то за тот же период в 2025-м это количество сократилось на 64% - до 124 тысяч "штук". Для распродажи имеющихся запасов стали активнее применяться прямые скидки, увеличенные F&I и trade-in поддержки, а уже выкупленные машины дилеры нередко стали продавать с отрицательной маржинальностью.

Однако в сравнение с прошлым годом объемы продаж у нас все равно существенно меньше. Май, напомним, "просел" в легковом сегменте на 28%. На 32% год к году сократилось и число кредитных сделок. Лизинговые продажи также демонстрируют отрицательный тренд в районе 40%. Естественно, что немало иностранных компаний в борьбе за клиента постарались активнее действовать в бюджетном сегменте до двух миллионов рублей.

Лидер рынка иномарок - Haval Jolion - потерял в мае 27% прошлогодних объемов (4,6 тысячи сделок). И это, несмотря на то, что минимальная цена машин 2024 года выпуска вновь была снижена (до 1 899 000 рублей), а дилеры за счет снижения своей доходности могли подвинуться еще на 100-130 тысяч рублей.

Тот же тренд продемонстрировали продажи китайско-белорусского бренда Belgee. Самый популярный кроссовер марки X50 (2,4 тысячи машин) потерял треть клиентов (-33%). При этом у дилеров можно найти предложения в 1,74 миллиона рублей.

Еще один Haval - кроссовер М6 - лишился 37% сделок. Модель была и остается самой доступной среди всей палитры бренда - от 1,68 млн рублей.

Не смог удержаться в рамках динамики рынка и Changan CS35 (1,2 тысячи машин, -38%). При этом по цене в своем классе это сейчас "почти подарок" - от 1,54 миллиона рублей.

На этом фоне очень неплохо выглядел "паркетник" Chery Tiggo 4 (4,2 тысячи сделок, -2% к маю 2024 года). Его не так давно обновили, но продолжали продавать и автомобили прежней генерации. Причем в любом случае несложно было найти предложение в рамках двух миллионов рублей, в том числе наиболее выгодные - от 1,75 миллиона рублей.

В свою очередь во второй половине топ-10 оказались кроссоверы, продажи которых в мае в основном исчислялись сотнями и увеличивались на фоне крайне низкой базы мая прошлого года. Это Solaris HC, Kaiyi X3, BAIC X7 и два SWM - G05Pro и G01F. Причем первый из них, заменяющий канувшую в лету Hyundai Crеta, показал наибольший, почти 20-кратный рост.

Руслан Колесников, заместитель директора департамента по развитию розничных продаж Газпромбанк Автолизинг: