В РФ продают Nissan Skyline GT-R за 58 млн рублей

На одном из классифайдов "Российской газете" удалось обнаружить в продаже Nissan Skyline GT-R в состоянии "капсулы времени". Отличное состояние спорткара дополняется тем, что выставленный на реализацию автомобиль является очень редким сам по себе.

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Это - бело-перламутровый Nissan Skyline ВNR34 2002 гoдa выпуcка. Владелец утверждает, что это был последний год, когда модель выпускалась в версии V-Spec II Nur. Тираж - всего тысяча экземпляров на весь мир.

Автомобиль был изготовлен для японского рынка, о чём свидетельствует правое расположение руля. На родине на "Скайлане" накатали 13,2 тысячи км, в России автомобиль находится с 2008 года, и здесь на нём проехали почти столько же.

Также владелец отмечает, что автомобиль почти полностью в заводском состоянии, включая карбоновый капот. Из доработок: ещё в Японии были установлены фонари Nismo и приборка Тоmmy Каirа.

Все документы в порядке, в таможенном ПТС указано всё верно: 280 л.с., BNR34.

"РГ" внимательно следила за данным лотом, который изначально был выставлен за 65 млн рублей, однако сейчас владелец "Годзиллы" готов уступить суперкар за 58 млн рублей.