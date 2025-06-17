Регионы хотят получить право штрафовать за парковку без участия ГИБДД

16 июня Заксобрание Пермского края внесло в Государственную думу поправки, наделяющие регионы правом самостоятельно, без участия ГИБДД, штрафовать нарушителей правил парковки. Об этом сообщает «Коммерсантъ». После принятия поправок региональные власти должны будут заключить соглашение с МВД о передаче полномочий.

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Пермские депутаты пожаловались, что количество нарушителей парковки на местах растет, а Госавтоинспекция не справляется с контролем за соблюдением правил парковки.

К материалам проекта закона приложены документы о позиции властей Краснодарского края, Нижегородской, Рязанской и Тульской областей: все они готовы принять на себя новые полномочия.

До этого стало известно, что в Москве введены новые зоны платной парковки.

Согласно приказу дептранса Москвы, новые платные зоны вводятся с 5 августа на 88 участках улиц в районах Войковский, Сокол, Хорошевский, Западное Дегунино, Ховрино, Дмитровский, Коптево, Щукино и других — в основном на северо-западе и западе города. Тариф на парковку в большинстве новых зон составляет 40 рублей в час. Штраф за неоплату парковки — 5 тыс. рублей.

Также с 1 июля 2024 года на некоторых улицах Москвы снизились цены на парковку.

Ранее была названа средняя стоимость машиноместа в Москве.