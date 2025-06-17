В Россию прибыл флагманский гибридный кроссовер Denza

В России появился в продаже премиальный гибридный кроссовер Denza N9 от китайской марки, связанной с концерном BYD. Стоимость новинки составляет 7,8 миллиона рублей — соответствующее предложение размещено московским дилером Global International Auto.

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Кроссовер оснащён гибридной силовой установкой с 2,0-литровым бензиновым мотором и общей отдачей 925 лошадиных сил. Модель предлагается в топовой комплектации Flagship, с полным приводом и трансмиссией типа вариатор.

Оснащение автомобиля включает широкий набор современных опций: десять подушек безопасности, круговой обзор, адаптивный круиз-контроль, беспроводную зарядку для смартфона и обширный набор электронных ассистентов. Среди них — системы удержания в полосе, предотвращения столкновений, распознавания знаков, контроля усталости и многое другое.

Интерьер выделяется продвинутой мультимедийной системой: предусмотрены два дисплея — для водителя и переднего пассажира, с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Задние пассажиры получают доступ к складным столикам и сразу двум встроенным холодильникам. Также в арсенале — пневматическая подвеска и система автоматической парковки.

Denza N9 добрался до России по схеме параллельного импорта — официальных поставок бренда на российский рынок пока не осуществляется. Премьера модели состоялась весной 2025 года, и она занимает вершину модельного ряда марки.

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