Минтранс: к 2030 году на дорогах России появится 1,7 тысяч беспилотных авто

Газета.Ru

К 2030 году по дорогам России будут ездить 1,7 тыс. беспилотных автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта РФ Романа Старовойта.

Стало известно, сколько беспилотных автомобилей появится на российских дорогах
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«У нас с вами уже по трассе М-11, по ЦКАД, по М-12 ходят беспилотные автомобили - их более 80 на сегодняшний момент. К 2030 году, мы прогнозируем, их число увеличится до 1,7 тыс.», — сказал он на заседании фракции КПРФ в Госдуме.

До этого сообщалось, что в 2027 году на дороги общего пользования могут вывести беспилотные автомобили.

«Ключевым инструментом в этом процессе (создания единых правил и инфраструктуры для безопасного использования автономного транспорта) станет дорожная карта — документ, разрабатываемый по поручению зампредседателя правительства России Виталия Савельева», — уточнили в Минтрансе.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ представит проект федерального закона о беспилотном транспорте.