В России рекордно подешевели автомобили корейского бренда KGM

В России рухнули цены на все модели корейского бренда KGM, сообщает портал «Автоновости дня».

© Газета.Ru

В частности, на 750 тыс. рублей во всех трех комплектациях стал доступнее самый дешевый кроссовер KGM — переднеприводный Tivoli. Его цена начинается теперь от 2,84 млн рублей.

В свою очередь, кроссовер Korando в переднеприводных комплектациях City и Dream подешевел на 950 тыс. рублей, в полноприводном варианте комплектации Dream его стоимость рухнула на 1,01 млн рублей, а в топовом полноприводном исполнении Icon — на 1,05 млн рублей. Новые цены — от 3,09 млн до 4 млн рублей.

Внедорожник Rexton, доступный в двух комплектациях, в каждой из них стал дешевле на 1 млн рублей. Машину в начальной версии можно купить за 5,79 млн рублей.

До этого стало известно, что российский электрический минивэн Evolute i-Van стал доступнее.

Выпускаемый на заводе «Моторинвест» электровэн продается только в одной комплектации с рекомендованной розничной ценой 3,92 млн рублей, но за счет дисконта она снижается до 3,62 млн рублей.

Минивэн оснащен электродвигателем мощностью 122 л.с. и литий-железо-фосфатной тяговой батареей емкостью 67,5 кВт·ч. Заявленный запас хода — до 400 км. В режиме быстрой зарядки запас энергии с 30 до 80% пополняется за 37 минут.

Ранее сообщалось, что в России резко снизились продажи китайских автомобилей.