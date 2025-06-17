Honda готовит возможного преемника Honda e

На Фестиваль скорости в британском Гудвуде, который пройдет в июле, Honda привезет концепт под названием Super EV. На единственном снимке, на котором хэтчбек обклеен плотной маскировочной пленкой, видны угловатый дизайн, круглая оптика, короткий капот и почти горизонтальная линия крыши.

© Motor.ru

Super EV призван показать, что модель А-сегмента может быть и производительной, и удобной, подобно другим Honda. Электрокар уже прошел дорожные испытания в Великобритании, отмечает японская марка. Подробности о «технике» пока держатся в секрете.

© Honda

© Honda

© Honda

«Товарное» воплощение концепта может стать преемником Honda e — электрохэтча в ретростиле, разработанного с прицелом на европейский рынок.

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Европейцы тепло приняли модель в 2020 году и даже присудили ей титул «Автомобиль года в Германии», однако в 2024-м производство пришлось свернуть из-за упавших продаж. Покупателей отпугивали стоимость 40 тысяч евро и скромный запас хода — всего 220 километров.

Помимо Super EV, Honda привезет в Гудвуд прототип кроссовера 0, который даст начало линейке электрокаров новой волны. Также японцы покажут новый гибридный Prelude, Civic Type R Ultimate Edition, 1500-сильный болид Williams FW11 и другое.