"Атом" уже идет по конвейеру: процесс подготовки производства сняли на фото

Стартап "Атом" сообщил о прохождении важной вехи: оснащении основных производственных зон для полномасштабного серийного производства электромобиля.

© Российская Газета

В компании отметили, что это ключевая стадия всего проекта, которой предшествовал масштабный комплекс работ: закупка, проектирование, изготовление, доставка, установка и наладка оборудования для конвейерной сварки, окраски и сборки. Кроме того, была выстроена логистика и складская инфраструктура.

К настоящему времени выпускаются автомобили серии VC. Цель - отработка технологических процессов и проверка готовности сборочного процесса к последующему масштабированию.

Следующим этапом является выпуск автомобилей серии PT, в рамках которой проводится детальная валидация и отработка всей цепочки производственного процесса в промышленном режиме, а также подтверждение проектных показателей оборудования (время цикла, повторяемость и воспроизводимость процессов).

"Переход к этапу PT станет финальным шагом в отработке технологий перед стартом производства "Атома", - сообщили в компании.

Календарь автоновинок 2025: какие модели ждём в России

"Атом" - электрокар российской разработки длиной около четырёх метров, оснащённый электромотором на задней оси мощностью 204 л.с. Запас хода - около 500 км.

Выпуск электромобилей "Атом" налажен на мощностях завода "Москвич". Ранее сообщалось, что серийное производство начнётся в июле 2025 года. По предварительной информации, стоимость "Атома" в базовом варианте будет в пределах 3 млн рублей (без учёта программы господдержки).