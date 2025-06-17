К 2026 году авторынок РФ окрепнет

ТеДо: продажи новых авто в РФ вернутся к показателям 2024-го уже в 2026 году

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Такой базовый прогноз представила аудиторско-консалтинговая компания «Технологии Доверия» (ТеДо). По ее оценкам, в 2026 году рынок способен достичь 1,57 млн легковых машин – уровня прошлого года – благодаря смягчению денежно-кредитной политики и отложенному спросу. При оптимистичном сценарии продажи могут вырасти до 1,64 млн, при пессимистичном – упасть до 1,36 млн.

Главным условием восстановления аналитики и представители автобизнеса называют снижение ключевой ставки. Гендиректор «АвтоСпецЦентра» Андрей Терлюкевич уверен, что для роста продаж ключевая ставка ЦБ должна быть на уровне 17–18%. Замглавы АГ «Авилон» Ренат Тюктеев добавляет, что достижению планки в 1,6 млн единиц поспособствуют доступный лизинг и кредиты со ставкой 12–14%.

Дотянуться до планки в 2 млн штук, по оценкам ТеДо и аналитика Владимира Беспалова («Эйлер»), реально лишь к 2030 году. Стабилизация рынка зависит от комплекса факторов: динамики локализации производства, курса рубля, доступности господдержки и общего экономического фона.

Как подчеркивает Николай Иванов («Рольф»), покупка авто – эмоциональное решение, и потребителям нужен позитивный тренд. При благоприятных условиях, включая рост локализации китайских марок (что сулит льготы), рынок может получить дополнительный стимул для развития в ближайшие годы.