Названы самые популярные автомобили с пробегом

Автостат Инфо: подержанные Lada Vesta набирают популярность на рынке

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За май 2025 года в России было продано 511 587 автомобилей с пробегом – это на 4% меньше, чем в мае прошлого года, и на столько же меньше, чем месяцем ранее.

При этом Гранта ожидаемо удержалась в лидерах майского рейтинга, за год нарастив показатель на 6% — с 12 629 до 13 353 автомобилей. Второе место – у вазовской классики: ВАЗ-2107, которая к прошлому году потеряла лишь 1%, найдя в мае 12 190 покупателей на вторичке. Третье и четвертое места – у «корейцев» Kia Rio и Hyundai Solaris, которые показали результаты 10 519 и 10 317 авто, что соответственно на 9% и 8% ниже, чем в мае прошлого года.

А вот за пределами топ-6 – рост, который демонстрирует еще одна вазовская модель, Lada Vesta.

Перерегистрации этой модели по сравнению с прошлым годом в мае 2025-о увеличились на 21% — с 7333 до 8841 единиц, что позволило ей подняться на шестое место в майском рейтинге. Также в десятке оказались Ford Focus (8835 ед., –8%), Lada 2170 Priora (8749 ед., –5%), Lada Niva Legend (8467 ед., –6%) и Toyota Corolla (8375 ед., –6%). В целом отечественные марки (в мае продано 149 720 ед.) за год упали на 4%, а иномарки (361 867 ед.) – на 3% по отношению к прошлому году.