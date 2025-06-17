Вперёд в будущее: новые концепты

Motor.ru
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BMW Vision Driving Experience. Баварская компания представила на Шанхайском автосалоне концепт-кар, предвещающий дебют серийного седана из гаммы Neue Klasse.
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BMW Vision Driving Experience. Баварская компания представила на Шанхайском автосалоне концепт-кар, предвещающий дебют серийного седана из гаммы Neue Klasse. 
© Motor.ru
В интерьере предусмотрен медиакомплекс Panoramic iDrive X. Над 17,9-дюймовым центральным экраном установлен узкий дисплей, протянувшийся от стойки до стойки.
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В интерьере предусмотрен медиакомплекс Panoramic iDrive X. Над 17,9-дюймовым центральным экраном установлен узкий дисплей, протянувшийся от стойки до стойки. 
© Motor.ru
Ещё автомобиль обрёл четырёхспицевый руль, физические кнопки на центральном тоннеле и ковшеобразные кресла. Компьютер Heart of Joy, названный «супермозгом», сочетается с набором программ BMW Dynamic Performance Control.
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Ещё автомобиль обрёл четырёхспицевый руль, физические кнопки на центральном тоннеле и ковшеобразные кресла. Компьютер Heart of Joy, названный «супермозгом», сочетается с набором программ BMW Dynamic Performance Control. 
© Motor.ru
Силовая установка развивает 18 000 Нм тяги на колёсах. Наконец, обещаны прижимная сила до 1,2 тонны и боковые перегрузки до 3g.
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Силовая установка развивает 18 000 Нм тяги на колёсах. Наконец, обещаны прижимная сила до 1,2 тонны и боковые перегрузки до 3g. 
© Motor.ru

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Mercedes‑Benz Vision V. На той же выставке в Шанхае другая немецкая фирма показала особо роскошный минивэн: примерно такой стиль получат топовые однообъёмники на платформе Van Electric Architecture (VAN.EA).
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Mercedes‑Benz Vision V. На той же выставке в Шанхае другая немецкая фирма показала особо роскошный минивэн: примерно такой стиль получат топовые однообъёмники на платформе Van Electric Architecture (VAN.EA). 
© Motor.ru
Для отделки салона использованы кожа наппа, шёлк и декор из дерева с капами. Боковые ниши из тёмного шпона обрамлены полированным алюминием.
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Для отделки салона использованы кожа наппа, шёлк и декор из дерева с капами. Боковые ниши из тёмного шпона обрамлены полированным алюминием. 
© Motor.ru
Предусмотрена акустика с 42 динамиками и звучанием Dolby Atmos. Кресла состоят из трубчатых подушек, снабжены электрическими регулировками и раскладываются практически горизонтально.
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Предусмотрена акустика с 42 динамиками и звучанием Dolby Atmos. Кресла состоят из трубчатых подушек, снабжены электрическими регулировками и раскладываются практически горизонтально. 
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В полу расположен выдвигаемый 65-дюймовый экран. Собственный трёхэкранный кластер Superscreen полагается водителю и переднему пассажиру.
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В полу расположен выдвигаемый 65-дюймовый экран. Собственный трёхэкранный кластер Superscreen полагается водителю и переднему пассажиру. 
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Genesis X Gran Equator. Корейская премиум-марка раскрыла свой первый приключенческий концепт-кар.
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Genesis X Gran Equator. Корейская премиум-марка раскрыла свой первый приключенческий концепт-кар. 
© Motor.ru

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Облик в новом варианте стиля «Атлетичная элегантность» стал чуть более грубым, но изысканным. Автомобиль обрёл интегрированные рейлинги и раздельную багажную дверь.
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Облик в новом варианте стиля «Атлетичная элегантность» стал чуть более грубым, но изысканным. Автомобиль обрёл интегрированные рейлинги и раздельную багажную дверь. 
© Motor.ru
Ещё у него расширенные арки, колёса диаметром 24 дюйма с бедлоками и фирменная двухполосная светотехника.
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Ещё у него расширенные арки, колёса диаметром 24 дюйма с бедлоками и фирменная двухполосная светотехника. 
© Motor.ru
В интерьере — смешение аналоговых и цифровых технологий с упором на геометрические формы и вторичный декор. О серийном выпуске модели речи не идёт.
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В интерьере — смешение аналоговых и цифровых технологий с упором на геометрические формы и вторичный декор. О серийном выпуске модели речи не идёт. 
© Motor.ru
Genesis X Gran Coupe и X Gran Convertible. Ранее на автошоу в Сеуле корейцы продемонстрировали концептуальные купе и кабриолет, построенные на базе серийного флагманского седана G90 отделением Genesis Design.
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Genesis X Gran Coupe и X Gran Convertible. Ранее на автошоу в Сеуле корейцы продемонстрировали концептуальные купе и кабриолет, построенные на базе серийного флагманского седана G90 отделением Genesis Design. 
© Motor.ru
От исходника их отличают больший угол наклона передних стоек и ветрового стекла, заниженная линия крыши и широкие двери для облегчения доступа внутрь. Крылья тоже стали шире, задний бампер более гладкий.
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От исходника их отличают больший угол наклона передних стоек и ветрового стекла, заниженная линия крыши и широкие двери для облегчения доступа внутрь. Крылья тоже стали шире, задний бампер более гладкий. 
© Motor.ru

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Окраска кузова и оформление интерьера купе вдохновлены оливковыми деревьями Средиземного моря: внутри применён декор из шпона, а мотив листьев есть даже на ковриках.
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Окраска кузова и оформление интерьера купе вдохновлены оливковыми деревьями Средиземного моря: внутри применён декор из шпона, а мотив листьев есть даже на ковриках. 
© Motor.ru
Кабриолет окрашен в оттенок давленого винограда. Его внутреннее убранство передаёт цвет сорта каберне-совиньон из Ливорно (Италия).
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Кабриолет окрашен в оттенок давленого винограда. Его внутреннее убранство передаёт цвет сорта каберне-совиньон из Ливорно (Италия). 
© Motor.ru
Renault Filante Record 2025. Французский концепт должен поразить аэродинамикой и запасом хода. С этой новинкой компания намерена побить рекорд дальнобойности для электрокаров.
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Renault Filante Record 2025. Французский концепт должен поразить аэродинамикой и запасом хода. С этой новинкой компания намерена побить рекорд дальнобойности для электрокаров. 
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Длина автомобиля немного превышает пять метров, ширина — около 1,19 метра. Весит машина всего одну тонну: 600 килограммов пришлось на аккумулятор ёмкостью 87 киловатт-часов.
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Длина автомобиля немного превышает пять метров, ширина — около 1,19 метра. Весит машина всего одну тонну: 600 килограммов пришлось на аккумулятор ёмкостью 87 киловатт-часов. 
© Motor.ru
Шасси и кокпит — микс из углеволокна и сплавов на основе стали и алюминия. Особое внимание уделили аэродинамическим показателям.
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Шасси и кокпит — микс из углеволокна и сплавов на основе стали и алюминия. Особое внимание уделили аэродинамическим показателям. 
© Motor.ru

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Специальные покрышки изготовила фирма Michelin. Функцию климат-контроля выполняет оригинальная система циркуляции воздуха. Рулевое колесо заменено штурвалом.
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Специальные покрышки изготовила фирма Michelin. Функцию климат-контроля выполняет оригинальная система циркуляции воздуха. Рулевое колесо заменено штурвалом. 
© Motor.ru

Ни одна автомобильная выставка не обходится без множества концептов от производителей из разных стран. При этом если одни шоу-кары построены на основе уже существующих моделей и практически не отличаются от исходных машин в плане техники, то другие бесконечно далеки от серийного воплощения. С начала нынешнего года дебютировали предвестники электрического седана и роскошного минивэна из Германии, экстремальный внедорожник, купе и кабриолет из Южной Кореи, а также французский прототип для установления рекорда дальнобойности среди электромобилей.