В следующих BMW будут использовать композиты из натуральных волокон

Технология, обкатанная в автоспорте, готова к запуску в массовое производство, причем такие композиты будут использовать как для внешнего обвеса, так и для элементов внутреннего декора. Новые материалы по структуре, легкости и жесткости похожи на углепластик, но при этом более экологичные.

© Motor.ru

Композиты на основе натуральных волокон, которые сейчас преимущественно используют в автоспорте, скоро могут появиться на гражданских машинах. Первопроходцем в этой области хочет стать компания BMW. В партнерстве со швейцарской Bcomp немцы уже несколько лет делают элементы обвеса гоночных машин из природного композита, в состав которого входят волокна льна, и последние тесты показывают, что этот материал отвечает даже строгим требованиям к жесткости крыши.

© BMW

Натуральные композиты одинаково хорошо подходят для изготовления видимых деталей кузова и салона, плюс они заметно сокращают выбросы CO₂e. По подсчетам BMW, замена углепластиковой крыши на «природную» сэкономит около 40% эмиссии только на этапе производства — и это без учёта утилизации и повторного использования.

© BMW

Календарь автоновинок 2025: какие модели ждём в России

Отделение BMW M Motorsport экспериментирует с натуральными композитами более пяти лет. Сначала их использовали в болидах Formula E, затем — в BMW M4 DTM и M4 GT4 вместо армированного углеволокном пластика. Очередной стресс-тест для перспективных материалов пройдёт совсем скоро, в рамках суточной гонки «24 часа Нюрбургринга».