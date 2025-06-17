ВАЗ-2109 в редкой комплектации выставили на продажу в Германии

На одном из популярных сайтов объявлений Германии mobile.de на продажу выставили интересный экземпляр - ВАЗ 2109 Samara с небольшим пробегом - 11 тысяч километров.

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Уникальности автомобилю добавляет версия Hanseat - этой модификацией доукомплектовывала машину немецкая фирма Deutsch Lada.

Она добавляла стандартной "Самаре" несколько полезных опций, таких как пластиковый обвес кузова, люк в крыше, литые колесные диски, омыватели фар с дворниками и спойлер на крышку багажника.

Благодаря такому набору "допов" типичный советский хэтчбек приобретал совершенно новый вид и становился более привлекательным для западного потребителя.

Именно такую "Ладу" выставил на продажу автосалон в городе Йена на северо-востоке Германии. По заверению продавца, "капсула времени" очень ухожена и находится в отличном состоянии. Повода не доверять его словам нет - кузов, окрашенный в ярко-красную эмаль, переливается на солнце, а велюровый светлый салон с тканевой отделкой дверных карт выглядит крайне опрятно.

Под капотом машины скрывается 1,5-литровый 72-сильный карбюраторный мотор, однако для снижения норм токсичности он оборудован катализатором, что позволяет автомобилю до сих пор быть полноценным участником движения в Европе и без проблем проходить технический осмотр.

Владелец просит за свою "девятку" не так и много - 4 999 евро. Это около 450 тысяч рублей по нынешнему курсу, что в несколько раз меньше стоимости подобных экземпляров в России.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в Чехии на продажу выставили 50-летнюю "Волгу" в музейном состоянии.