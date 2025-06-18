Опубликовано видео поездки главы КамАЗа на беспилотном грузовике

Генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин отправился на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) на беспилотном грузовике "Маяк-2". Об этом сообщила пресс-служба автопроизводителя.

© Российская Газета

В поездке также участвует заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Альберт Каримов. Автономные автомобили КамАЗ начали движение по трассе М-11.

На видео, опубликованном в Telegram-канале, видно, что автомобиль движется без водителя и самостоятельно поворачивает руль, в то время как топ-менеджер сидит на пассажирском кресле.

"Маяк-2" - это улучшенная версия предыдущей модели "Маяк-1". В его основе лежит грузовик "КамАЗ-54901", который отличается высоким уровнем локализации. В компании подчеркнули, что все компоненты, отвечающие за автономное движение, также устойчивы к санкциям.

Автомобиль был доработан с учётом опыта эксплуатации предыдущей модели в реальных условиях. Были улучшены технические характеристики в области аппаратного обеспечения автономного движения: пересмотрены места установки датчиков, использованы более производительные решения в области навигации, более дальнобойные лидары и радары, а также новая надёжная система связи.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что КамАЗ начнет выпускать маленькие грузовики, которые станут конкурентами "Газели".