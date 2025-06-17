Мишустин призвал увеличить выпуск автотранспорта на альтернативных видах топлива

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что для укрепления технологического суверенитета нужно расширять выпуск отечественных автомобилей, в том числе работающих на альтернативных видах топлива.

"Для укрепления технологического суверенитета важно расширять промышленные мощности, увеличивать выпуск отечественного автотранспорта, в том числе работающего на альтернативных видах топлива, на электричестве, на сжатом и сжиженном газе, в целом продолжать формировать вокруг автомобильной сферы современную экосистему, повышать уровень сервисного обслуживания, строить комфортные заправочные станции, зарядные комплексы, уделять внимание внедрению беспилотного транспорта и созданию для него необходимой инфраструктуры и нормативной базы", - сказал премьер на стратегической сессии по развитию автомобильной промышленности.

Он напомнил, что на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент России Владимир Путин отмечал, что нужно максимально ускорить подготовку и принятие актов в этой области, упростить внедрение экспериментальных правовых режимов, предусмотрев типовые решения для того, чтобы оперативно регулировать. Мишустин подчеркнул, что результаты работы всей отрасли напрямую зависят от высококлассных инженеров, специалистов, конструкторов, технологов, рабочих. Он призвал очень активно готовить кадры, ориентируясь на запросы производителей.

Открывая стратегическую сессию, глава кабмина сообщил, что планирует обсудить все острые вопросы автопрома. Он сделал акцент на том, что отрасль оказывает значительное влияние на развитие ключевых отраслей экономики, на металлургию, на нефтехимию, на электронику и на многие другие.

"Президент особо подчеркивал необходимость достижения технологического суверенитета страны, в том числе в автомобильной промышленности, расширения собственного производства, чтобы обеспечить потребности и запросы граждан, бизнеса, городского и муниципального хозяйства в части автотехники. Для решения этой задачи правительство приняло ряд системных мер. Среди них и льготные займы Фонда развития промышленности", - напомнил Мишустин.

Он рассказал, что средства предусмотрены в рамках федерального проекта "Производство инновационного транспорта". Они предоставляются прежде всего тем предприятиям, которые наращивают уровень локализации, роботизируют и автоматизируют производственные процессы, используют отечественные комплектующие, технологические разработки, создают квалифицированные рабочие места, повышают конкурентоспособность как внутри своей страны, так и на внешних рынках, - что крайне важно для снижения зависимости от западных компаний, которые в условиях санкций прекратили поставки компонентов российским автозаводам.