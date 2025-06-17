Раскрыта причина сокращения АвтоВАЗом объемов производства

АвтоВАЗ вынужден сократить производственный план в 2025 году из-за низкого спроса на продукцию. Об этом в интервью РБК заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров.

Он подчеркнул, что решение о сокращении плана выпуска автомобилей не имеет никакого отношения к «плохому качеству продукции и недоступности для приобретения». По словам Мантурова, если бы это было так, то в 2024 году не было бы произведено и продано полмиллиона машин.

«В этом году будет снижение по объективным причинам, не зависящим от АвтоВАЗа, и точно не от их качества — связанным со снижением спроса», — сказал он.

Снижение спроса Мантуров объяснил выгодными ставками по депозитам: некоторые россияне предпочитают подержать средства под условными 20% и получить дополнительный доход, а покупку автомобиля отложить.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ может сократить производственный план на 2025 год на 20% до 400 тысяч автомобилей. Указывалось, что это связано с резким снижением потребительского и автомобильного кредитования, а также высоким уровнем затоваренности в торговой сети.