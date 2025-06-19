В Подмосковье камеры умеют выявлять 14 видов нарушений на улицах

В ближайшее время будет создан федеральный центр развития искусственного интеллекта, который возьмет на себя вопросы внедрения нейросети в различные сферы жизни по всей стране. Он объединит все самые передовые и эффективные практики, чтобы тиражировать их в регионы. В Подмосковье нейросеть активно применяется во многих отраслях, но шире всего, пожалуй, внедрена в городском хозяйстве.

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Как утверждает министр государственного управления, информационных технологий и связи Надежда Куртяник, из более чем 130 тысяч камер "Безопасного региона", установленных на территории области, 66 тысяч подключены к нейросети. И умеют выявлять уже 14 видов нарушений на улицах. В частности, искусственный интеллект следит за чистотой и порядком во дворах, оценивая качество вывоза мусора, состояние контейнерных площадок и дворовых игровых зон. Прежде все жалобы граждан на неубранные территории, расписанные граффити заборы и стены домов, заваленные мусором контейнерные площадки проверяли люди. Теперь очень часто проблема решается даже до жалоб. Нейросеть фиксирует, к примеру, мусор на детской площадке, самостоятельно определяет ответственную за нее управляющую компанию и передает туда фотозаявку с обозначением проблемы. Через определенное время ИИ вновь фотографирует площадку и, если мусор убран, закрывает заявку. А если не убран, информирует об этом вышестоящих ответственных лиц. В мингосуправления говорят, что ту работу, которую сегодня делает нейросеть, раньше выполняли 350 сотрудников различных ведомств - и дело двигалось гораздо медленнее.

Следующей интеллектуальной функцией, которой областные власти наделили камеры "Безопасного региона", стал контроль за запаркованностью контейнерных площадок. Очень часто мусор из дворов не вывозится вовремя именно из-за того, что подъезды к контейнерам заставлены личным транспортом жителей.

Областное законодательство разрешает штрафовать водителей за ограничение доступа спецтранспорта к мусорным площадкам, но прежде выписывать штрафы должны были инспекторы надзорных ведомств, которых на все дворы не хватало. Теперь проще: камера делает два снимка перегороженной территории с разницей в 10 минут. Если за это время помеха в виде чьего-то авто не покинула зону подъезда к контейнерам, нейросеть отправляет оба фото на формирование штрафа. "Это имеет эффект - число подобных нарушений сократилось на 40%", - подчеркивает Куртяник.

Искусственный интеллект научился выявлять уже 14 видов нарушений порядка на улицах

С апреля этого года по аналогичной схеме искусственный интеллект начал фиксировать парковку на газонах. По официальным данным, пока за это нарушение выписано меньше сотни штрафов, но и функция его фиксации нейросетью есть не везде. Через несколько месяцев она появится на большинстве камер и можно будет говорить о конкретной оценке эффекта.

А еще камеры научились бороться со сбросом на контейнерные площадки крупногабаритного мусора. Старая мебель, матрасы, бытовая техника, отходы ремонтных работ должны выбрасываться в спецконтейнеры, а не относиться на обычную мусорную площадку под покровом ночи. Обнаружив нестандартный мусор, ИИ отправляет в управляющую компанию фотофакт с требованием убрать его в течение 48 часов. Не справившихся с заданием штрафуют.

Отметим, что вся система "Безопасного региона" в Подмосковье работает на отечественном программном обеспечении.