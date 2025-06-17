В России появится новый автомобильный бренд iCaur от Chery

У Chery в России появится новый автомобильный бренд. Его назвали iCaur.

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"В 2026 году на российском рынке будет представлен новый китайский бренд iCaur, специализирующийся на разработке электрифицированных автомобилей", - говорится в сообщении пресс-службы Chery, поступившем в распоряжение "РГ".

В компании определили целевую аудиторию марки: молодые, амбициозные и интересующиеся технологиями люди, а также увлечённые активным отдыхом и спортом.

Также в Chery подчеркнули, что Россия входит в топ-10 приоритетных рынков для бренда iCaur.

iCaur - не новый бренд, а изменённое название оригинального названия iCar. На этот шаг Chery пошла в целях избежать конфликтов с Apple (iPhone. iPad и т.д.) на зарубежных рынках.

В линейку iCar в Китае входят электрические кроссоверы V23 стоимостью 110-150 тысяч юаней, iCar 03 (110-170 тысяч юаней), iCar 03T (140-166 тысяч юаней). В будущем обещаны гибриды.

Ранее "РГ" рассказывала, что кроме iCar компания Chery планирует вывести на российский рынок кроссоверы бренда Lepas.