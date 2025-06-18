В Узбекистане продали «красивый» номер за рекордные 9,6 миллиона рублей

Редкий номер стал предметом ожесточенной борьбы на онлайн-аукционе, где за восемь дней его стоимость взлетела с 187,5 миллиона сумов до рекордных 1,56 миллиарда. Это примерно 9,6 миллиона рублей по текущему курсу. Покупателем выступила компания из Ташкентской области, которой теперь предстоит оплатить лот и зарегистрировать его в течение пяти рабочих дней. В случае отказа от сделки будет начислен штраф.

На торгах в Узбекистане был установлен рекорд по цене за автомобильный номер. Лот с начальной стоимостью 187,5 миллиона сумов вызвал большой интерес и в течение восьми дней подорожал более чем в восемь раз. Финальная цена составила 1,56 миллиарда сумов, что по текущему курсу эквивалентно примерно 9,6 миллиона рублей. Эта сумма превысила все предыдущие показатели на подобных аукционах.

По данным местных СМИ, победителем торгов стало юридическое лицо, зарегистрированное в Ташкентской области. Согласно установленным правилам, у покупателя есть пять рабочих дней на оплату и регистрацию приобретенного номера в службе безопасности дорожного движения. В противном случае сделка будет аннулирована, а участнику придется выплатить штраф за отказ. Подобные случаи уже фиксировались ранее, когда победители не завершали покупку.

Год назад в Австралии также состоялась рекордная сделка с номерным знаком. За 1,7 миллиона австралийских долларов, что составляет примерно 150 миллионов рублей, был продан регистрационный номер с цифрами «20». Табличка была выдана в штате Виктория, о чем свидетельствуют вертикальные литеры «VIC».